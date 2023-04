Inter | ora arriva il test per la continuità Altra occasione col Monza

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 aprile 2023) Per l’arriverà un altroquesto weekend, proprio contro ilcon cui èto il primo pareggio della stagione e il primo stop del 2023 in campionato. Richiesta ancora una volta. CONTINUI – Il 4 gennaio la vittoria con il Napoli aveva illuso allo Scudetto, poi ci ha pensato ila tarpare le ali dell’. In quell’il Var e Denzel Dumfries compirono un disastro regalando ai brianzoli un punto e togliendo definitivamente ai nerazzurri la possibilità di rincorrere i partenopei. Il momento ora è diverso: drammatico in Serie A, da sogno in Champions League. Va trovato assolutamente un equilibrio e al meglio. Il successo a San Siro con ilè obbligatorio per cancellare le ultime quattro partite ...