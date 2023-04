Inter, Moratti con la testa ad Istanbul: «Il 50% è fatto» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le previsioni dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, sul percorso in Champions: «Il Benfica era un ostacolo importantissimo da superare» Massimo Moratti, Intervistato da 90min, ha parlato del percorso dell’Inter in Champions League. Di seguito le parole dell’ex presidente nerazzurro. «Il Benfica era un ostacolo importantissimo da superare per l’Inter. Non è stato totalmente superato ma il buon 50% è stato fatto e anche di più. E devo dire che questo la mette in una condizione di superare il turno e di incontrare una squadra che conosce dato che si tratta di una delle due italiane. Dopodiché rimane soltanto la finale». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le previsioni dell’ex presidente dell’, Massimo, sul percorso in Champions: «Il Benfica era un ostacolo importantissimo da superare» Massimovistato da 90min, ha parlato del percorso dell’in Champions League. Di seguito le parole dell’ex presidente nerazzurro. «Il Benfica era un ostacolo importantissimo da superare per l’. Non è stato totalmente superato ma il buon 50% è statoe anche di più. E devo dire che questo la mette in una condizione di superare il turno e di incontrare una squadra che conosce dato che si tratta di una delle due italiane. Dopodiché rimane soltanto la finale». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

