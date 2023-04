Inter, Moratti: “Benfica ostacolo importante da superare, è stato fatto più del 50%” (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato a 90Min il successo dei nerazzurri contro il Benfica nell’andata dei quarti di Champions League: “Il Benfica era un ostacolo importante da superare. Non sia può dire che sia stato superato totalmente, ma oltre il 50% è stato fatto. Ciò mette l’Inter in condizioni di superare il turno e incontrare una squadra italiana, quindi che conosce. Poi resta solamente la finale“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ex presidente dell’Massimoha commentato a 90Min il successo dei nerazzurri contro ilnell’andata dei quarti di Champions League: “Ilera unda. Non sia può dire che siasuperato totalmente, ma oltre il 50% è. Ciò mette l’in condizioni diil turno e incontrare una squadra italiana, quindi che conosce. Poi resta solamente la finale“. SportFace.

