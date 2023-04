Inter, Moratti: “Benfica ostacolo complicato, poi rimane solo la finale” (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cammino dei nerazzurri in Champions League Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ex presidente dell'Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cammino dei nerazzurri in Champions League

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Moratti: “All’Inter con l’esempio di mio padre. Ronaldo il più forte in Italia nel dopoguerra” - marifcinter : #Moratti: 'Conte ha fatto così bene all’Inter che di certo un ritorno non ci farebbe male. Mourinho è molto impegna… - VincenzoIanno16 : RT @CalcioFinanza: L'ex patron dell'#Inter Massimo #Moratti: «#Berlusconi mi è costato un sacco: mi spinse a dare il meglio» - PianetaMilan : Inter, Moratti: “Benfica ostacolo complicato, poi rimane solo la finale” - manfatti99 : @GianLeopold Eh ma Moratti non la vuole più... Tolti anche gli arabi, che hanno soldi veri, chi vorresti come prop… -