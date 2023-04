Inter-Monza, squadra al lavoro ad Appiano Gentile: c’è una novità! (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Inter si è allenata ad Appiano Gentile per preparare la gara contro il Monza in campionato. Importante novità per Simone Inzaghi, che rivede Hakan Calhanoglu IN GRUPPO ? Novità Calhanoglu ad Appiano Gentile. Il turco, dopo lo stop in nazionale, è finalmente rientrato ad allenarsi con l’Inter. L’ex Milan ha svolto l’allenamento con la squadra e, dunque, ha ampie possibilità di esserci già contro il Monza, gara in programma sabato alle 20.45. Notizia fondamentale anche in ottica ritorno di Champions League. Dopo la grande vittoria di Lisbona, l’Inter sfiderà il Benfica a San Siro mercoledì sera per difendere lo 0-2 dell’andata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) L’si è allenata adper preparare la gara contro ilin campionato. Importante novità per Simone Inzaghi, che rivede Hakan Calhanoglu IN GRUPPO ? Novità Calhanoglu ad. Il turco, dopo lo stop in nazionale, è finalmente rientrato ad allenarsi con l’. L’ex Milan ha svolto l’allenamento con lae, dunque, ha ampie possibilità di esserci già contro il, gara in programma sabato alle 20.45. Notizia fondamentale anche in ottica ritorno di Champions League. Dopo la grande vittoria di Lisbona, l’sfiderà il Benfica a San Siro mercoledì sera per difendere lo 0-2 dell’andata.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

