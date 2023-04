(Di giovedì 13 aprile 2023) L’sta proseguendo il suo ottimo cammino nella2022/23. E un altro dato evidenzia ladi rendimento con laA. MIGLIOR VERSIONE – L’sta vivendo la sua miglior stagione indai tempi del Triplete. Superando gli avversari senza soffrire più di tanto (e senza nemmeno subire troppi gol) e con ottime possibilità di qualificarsi alle semifinali. Una fotografia quasi sconcertante, se si osserva il rendimento inA. Dove attualmente gli uomini di Simone Inzaghi sono fuori dalle prime quattro, con già 10 sconfitte in stagione. Eppure sono molti i fattori che evidenziano una nettadi rendimento tra campionato ed Europa. E non solo nei singoli, come Romelu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le scelte di Mister Inzaghi ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - Inter : Mister Inzaghi a fine partita ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - Inter : Le scelte di Mister Inzaghi ?? Powered by @play_eFootball #ForzaInter #SalernitanaInter - internewsit : Inter mister Hyde in Champions League: un'altra differenza con la Serie A - - Flaus_11 : @antonio18t @capuanogio Mr. Sacchi , preferisce il mare o la montagna? All’Inter servirebbe gioco europeo, ma non… -

La doppia faccia dell'. Quinta in campionato, al momento fuori dalla prossima Champions, ma con un piede nelle semifinali della Champions in corso. Come è possibile che la stessa squadra ottenga risultati tanto ...... -: 4 diffidati Alessandro Bastoni Federico Dimarco Lautaro Martinez Edin Dzeko Nei nerazzurri è a rischio squalifica anche ilSimone Inzaghi Squalificati: - MANCHESTER CITY: 1 ...... oggi l'exdi Juve e Nazionale compie 75 anni Il tecnico viareggino è l'indimenticabile ct ... come la Sampdoria e la Pistoiese da calciatore e la guida dalla panchina di, Napoli e Atalanta,...

Dottor Jekyll e mister Inzaghi: ecco perché l'Inter in Europa è tutta un'altra cosa La Gazzetta dello Sport

Ancora polemiche per il match contro i bianconeri nella conferenza del tecnico biancoceleste alla vigilia dello Spezia: "Pedro convinto di rimane ...La bella prestazione di Bastoni contro il Benfica non cambia il suo futuro: potrebbe lasciare l'Inter in estate.