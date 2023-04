Inter | Inzaghi pensa al ritorno di Champions | quante modifiche contro il Monza

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il tecnico opta per un maxi turnover in campionato, in vista della sfida didiLeagueil Benfica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - Inter : Le scelte di Mister Inzaghi ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - marifcinter : #Inzaghi: 'Grandissima gara dei ragazzi contro una squadra forte. Sono molto soddisfatto. Sapendo che è il primo ro… - dagando : @analoga_mente @dariopelle3 Pare a fine anno Inzaghi lasci l'Inter ... Perché non si propone?!? - tuttointer24 : Calciomercato Torino, Vagnati chiude il primo colpo: arriva dall’Inter ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports Brasil , Andre Onana ha analizzato la vittoria dell'contro il Benfica . La squadra di Simonesi è resa protagonista di una buona prestazione, contenendo l'indole offensiva avversaria e vincendo per 0 - 2. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro ...All'di Simoneservirebbe tantissimo in campo Milan Skriniar, difensore centrale che al termine della stagione lascerà i nerazzurri: le ultime sul campionato di Serie AL'di Simone ...Se anche domani non ci saranno problemi, Calhanoglu sarà a disposizione per la sfida di sabato sera a San Siro contro il Monza , quandopotrebbe concedergli uno spezzone nella ripresa per ...

Secondo quanto ripotato da Sky Sport, infatti, Simone Inzaghi sarebbe pronto per un maxi turnover contro il Monza. Il match andrà in scena il prossimo sabato 15 aprile, con l'Inter che ospiterà il ...La partita Inter - Monza di Sabato 15 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A ...