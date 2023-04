Inter | il post Samaden non sarà Catellani! Scelto il nuovo profilo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roberto, dopo anni di servizio all’, lascerà la guida del settore giovanile nerazzurro. Il suo sostituto non dovrebbe essere Catellani.l’attuale DS del Siena? Salgono le quotazioni di Massimo Tarantino, attuale direttore sportivo del Siena. Come riferisce Sportitalia.com,proprio lui il sostituto dialla guida del settore giovanile nerazzurro. Niente da fare, invece, per Catellani. Tarantino ha peraltro giocato nell’per una sola stagione, quella 1996/1997. È DS del Siena in Serie C dal gennaio del 2023.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...