(Di giovedì 13 aprile 2023) Ildi questadell’ormai dallacostruita da Simone Inzaghi nel corso delle ultime partite. Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Matteo Darmian saranno i protagonisti. RETROGUARDIA – Ad agosto le gerarchie erano completamente differenti per l’. Ini titolari fissi erano Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Dei tre solamente uno ha tenuto il posto, il resto non gioca più. Lo slovacco è alle prese con un problema di natura fisica da qualche settimana e non sembra poter rientrare a breve. Salterà sicuramente la gara di ritorno con il Benfica e sono sconosciuti i tempi di recupero. L’olandese invece ha deluso totalmente le aspettative, perdendo la titolarità sia con l’Olanda che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, il destino della stagione dipende da una difesa tricolore - - Rosso3Nero : @lady_m_97 Questo è il destino giusto, poi c'è quello sbagliato: Man City - Inter. - terrymonast : RT @Rnaples7: L’unico che può evitare la guerra civile di un derby tra Milan e Inter in semifinale. Il destino della Lombardia e di mezza i… - odiosuning2 : @GIRLFRIENDlSM il destino ti segue, è ineluttabile Inter Milan. - mass_brock : Era destino, l'Euroderby in semifinale ci sarà al 100%. Sono sicuro che l'Inter passerà con il Benfica non perchè h… -

Le squadre rimaste in corsa sono otto: le italiane Milan,e Napoli ; le inglesi Chelsea e ... I club hanno scoperto il loroanche in caso di qualificazione alle semifinali Derby italiano ...... questo stesso fine settimana, saranno opposte a Juventus e. Nessuna combinazione di ... con l'invitantissima prospettiva, poi, di essere padrona del proprio. Ma prima c'è da espugnare un ...Come quando l'anno scorso, dopo la sconfitta per 1 - 0 contro l', si era lamentato che fosse ... ironia del, sembrava il primo a doversene andare, in autunno " per superare la crisi di ...

Torino, affare con l'Inter | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Valzer delle panchine: un ex bussa alla porta dell'Inter. Importanti movimenti potrebbero segnare la prossima estate di calciomercato ...Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Se in campionato la situazione è sempre più nera, in Champions League l’Inter continua a raccogliere soddisfazioni. Era solo l’andata, ma il successo esterno sul Benfica ...