Inter | ecco chi Andrea Radrizzani | il proprietario del Leeds che pensa ai nerazzurri

(Di giovedì 13 aprile 2023) L'imprenditore italiano, titolare attraverso la società di investimento Aser Ventures della quota di maggioranza delUnited starebbe valutando di fare un'offerta per l'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : La #Juventus domina la vendita delle uova di #Pasqua 2023: #Milan e #Inter dietro ma sul podio. Ovviamente poteva… - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - sportface2016 : Cori ed espressioni razziste nei confronti di #Lukaku nel finale di #JuventusInter. La Procura Federale potrebbe ap… - JoanneLacy_23 : RT @GioC2392: Uno dei giocatori più merdosi passati all'inter, ecco cos'è - PanteraSaudita : RT @VinceTheI: Avete presente le elezioni del presidente della Repubblica, quando danno in pasto alla stampa i nomi di possibili candidati… -

Per l'si ipotizza una valutazione attorno al miliardo di euro....dei quarti di finale di Europa LeagueDopo il primo round Portogallo - Italia vinto dall'in ...le probabili formazioni di Juventus - Sporting:JUVENTUS (3 - 4 - 3): Szczesny; Gatti, Bremer, ...Commenta per primo Tra l'andata e il ritorno dei quarti di finale delle coppe europee,la trentesima giornata di Serie A , senza big match. La prima big a scendere in campo sarà la ...dell'...

Inzaghi: "Benfica ottima squadra, ma noi siamo l'Inter. Ecco quando tornano Skriniar e Calhanoglu" Fantacalcio ®

L’imprenditore italiano Andrea Radrizzani, titolare attraverso la società di investimento Aser Ventures della quota di maggioranza del Leeds United starebbe valutando di fare un’offerta per l’Inter.Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Troncone (AdR): "Entro il 2046 puntiamo a 100 milioni di passeggeri" · Avatar di Agenzia Vista · Naufraga l'ipotesi del partito ...