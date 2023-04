Inter e Lukaku, specchio riflesso: male in Serie A, top nelle coppe! (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Inter e Lukaku stanno vivendo quasi la stessa stagione. Big Rom è la fotografia del rendimento dei nerazzurri. Fuori dalla Serie A c’è la sveglia DUE VOLTI ? Inter e Lukaku: specchio riflesso. La stagione di Big Rom è la vera fotografia dell’andazzo dei nerazzurri. Un’annata anomala, deludente in tanti frangenti, con un campionato ormai buttato e un rendimento in coppa totalmente differente. Praticamente Lukaku è l’Inter. In che senso? In Serie A, i nerazzurri hanno appunto deluso le aspettative. Lo Scudetto è ormai bello che andato da diversi mesi, il rendimento è un continuum inInterrotto di saliscendi. Le critiche fioccano ad ogni partita, col rischio di non rientrare nei primi quattro posti ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) L’stanno vivendo quasi la stessa stagione. Big Rom è la fotografia del rendimento dei nerazzurri. Fuori dallaA c’è la sveglia DUE VOLTI ?. La stagione di Big Rom è la vera fotografia dell’andazzo dei nerazzurri. Un’annata anomala, deludente in tanti frangenti, con un campionato ormai buttato e un rendimento in coppa totalmente differente. Praticamenteè l’. In che senso? InA, i nerazzurri hanno appunto deluso le aspettative. Lo Scudetto è ormai bello che andato da diversi mesi, il rendimento è un continuum inrotto di saliscendi. Le critiche fioccano ad ogni partita, col rischio di non rientrare nei primi quattro posti ...

