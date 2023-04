Inter, anche il patron del Leeds Radrizzani considera un’offerta (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo quanto viene riportato da Bloomberg anche Andrea Radrizzani starebbe valutando un’offerta per acquisire la società dell’Inter. OFFERTA – Il giornale Bloomberg alimenta le voci degli ultimi giorni e inserisce tra i papabili offerenti per la società dell’Inter Andrea Radrizzani. L’Aser Ventures dell’imprenditore potrebbe formulare una proposta per il club nerazzurro, che ha un valore stimato di 1 miliardo di euro. Prima che l’offerta si materializzi c’è bisogno che Radrizzani venda la sua quota di un club inglese, il Leeds, agli investitori dietro la franchigia di football americano San Francisco 49ers. Questo accadrà in caso di retrocessione della squadra dalla Premier League. Oltre al proprietario del Leeds ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo quanto viene riportato da BloombergAndreastarebbe valutandoper acquisire la società dell’. OFFERTA – Il giornale Bloomberg alimenta le voci degli ultimi giorni e inserisce tra i papabili offerenti per la società dell’Andrea. L’Aser Ventures dell’imprenditore potrebbe formulare una proposta per il club nerazzurro, che ha un valore stimato di 1 miliardo di euro. Prima che l’offerta si materializzi c’è bisogno chevenda la sua quota di un club inglese, il, agli investitori dietro la franchigia di football americano San Francisco 49ers. Questo accadrà in caso di retrocessione della squadra dalla Premier League. Oltre al proprietario del...

