Intel si allea con ARM per il miglioramento del settore chipset

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroidha annunciato una collaborazione con ARM per l’ottimizzazione dei processori di nuova generazione e dei processi produttivi per la realizzazione dei. In questo modo si potranno incrementare le performance dei processori e sbloccare tutto il potenziale per i device. Stando a quanto emerso in fase di annuncio, la collaborazione con ARM permetterà di sviluppare, almeno inizialmente il processo produttivo del System-on-Chip18A. Infatti, poter utilizzare il design e le proprietàlettuali di ARM sarà un valore aggiunto per il chipmaker americano. Grazie a questa integrazione,punta ad ampliare la quota di mercato relativa alla produzione di. Utilizzando le licenze ARM, il chipmaker potrà mettere a disposizione le proprie fonderie per ...