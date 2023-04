Integrazione Film Festival dal 9 al 14 maggio | il tema di quest’anno è la luce Guarda il trailer

(Di giovedì 13 aprile 2023) IFF. «Il cinema è» che illumina Bergamo e Brescia, unite come Capitale della Cultura 2023: questo ilal centro delorganizzato da Cooperativa Ruah insieme a Lab 80. In concorso 10 cortometraggi e 5 documentari su intercultura, identità e inclusione. Ecco il programma.

"Il cinema è luce" è il tema al centro del 17° IFF - Integrazione Film Festival, il concorso cinematografico internazionale per cortometraggi e documentari dedicati a intercultura, identità, inclusione, che raccontano l'integrazione tra esperienze e culture.

Si svolgerà a Bergamo dal 9 al 14 maggio la diciassettesima edizione dell'IFF - Integrazione Film Festival, cortometraggi e documentari su intercultura, identità e inclusione. Il programma.IFF. «Il cinema è luce» che illumina Bergamo e Brescia, unite come Capitale della Cultura 2023: questo il tema al centro del festival organizzato da Cooperativa Ruah insieme a Lab 80 film. In concorso ...