Inps, quasi 500 posti disponibili: al via le assunzioni | Chi può candidarsi (Di giovedì 13 aprile 2023) Un interessante bando di concorso promosso da Inps prevede ben 500 posti disponibili. Scopriamo chi può candidarsi e come fare domanda Tra inflazione e ristrettezze economiche, oggi più che mai è fondamentale non trascurare alcuna proposta lavorativa. E fare affidamento anche sui bandi, tanto più quando le posizioni aperte sono numerose. È il caso di un recente concorso dell’Inps per l’assunzione di quasi 500 persone. Come partecipare al bando Inps: requisiti e presentazione domanda (ilovetrading.it / Fonte Ansa)Nella fattispecie 483 operatori sociali il cui compito sarà quello di svolgere una serie di incarichi nelle differenti aree di competenza regionale. Le figure ricercate lavoreranno infatti allo svolgimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 13 aprile 2023) Un interessante bando di concorso promosso daprevede ben 500. Scopriamo chi puòe come fare domanda Tra inflazione e ristrettezze economiche, oggi più che mai è fondamentale non trascurare alcuna proposta lavorativa. E fare affidamento anche sui bandi, tanto più quando le posizioni aperte sono numerose. È il caso di un recente concorso dell’per l’assunzione di500 persone. Come partecipare al bando: requisiti e presentazione domanda (ilovetrading.it / Fonte Ansa)Nella fattispecie 483 operatori sociali il cui compito sarà quello di svolgere una serie di incarichi nelle differenti aree di competenza regionale. Le figure ricercate lavoreranno infatti allo svolgimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adinapaola : RT @Tania06981964: @11Giuliano Quasi tutti in età di pensione o quasi. L Inps ringrazia. - LMindreanu : RT @Hero9004: @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - Hero9004 : @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna… - roseohara78 : @nick_9400 @INPS_it @Luca92347104 Non hanno mai inviato la lettera con la data in cui doveva presentarsi. SONO QUAS… - Tania06981964 : @11Giuliano Quasi tutti in età di pensione o quasi. L Inps ringrazia. -