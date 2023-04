“Innamorato” è il nuovo album di Blanco contenente un duetto con Mina (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. «Sono veramente felice che la grande Mina abbia voluto onorarmi della sua presenza in questo mio nuovo disco: è la regina della musica italiana e non sono il primo a dirlo. Aver accettato di realizzare un brano con me mi ha gratificato moltissimo perché è moderna e attenta alla musica di adesso». Lo ha ribadito Blanco alla presentazione del suo nuovo album “Innamorato”, in uscita venerdì 14 aprile in formato cd, vinile, cd e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme, e contenente “Un briciolo di allegria” in duetto con Mina. Dalla mezzanotte del 13 aprile è disponibile il videoclip ufficiale di “Un briciolo di allegria” realizzato da Simone Peluso con la supervisione creativa di Mauro Balletti, storico creativo di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. «Sono veramente felice che la grandeabbia voluto onorarmi della sua presenza in questo miodisco: è la regina della musica italiana e non sono il primo a dirlo. Aver accettato di realizzare un brano con me mi ha gratificato moltissimo perché è moderna e attenta alla musica di adesso». Lo ha ribaditoalla presentazione del suo”, in uscita venerdì 14 aprile in formato cd, vinile, cd e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme, e“Un briciolo di allegria” incon. Dalla mezzanotte del 13 aprile è disponibile il videoclip ufficiale di “Un briciolo di allegria” realizzato da Simone Peluso con la supervisione creativa di Mauro Balletti, storico creativo di ...

