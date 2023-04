Inghilterra-Australia, il calcio femminile in campo per l’Alzheimer (Di giovedì 13 aprile 2023) È stata un’amichevole di calcio femminile molto importante quella tra Inghilterra e Australia di martedì 11 aprile. Non soltanto per il risultato finale, con la nazionale capitanata da Samantha Kerr che ha vinto per 2-0, ma per l’iniziativa in tema Alzheimer che le due squadre hanno portato avanti. Anche le Lionesses inglesi si sono schierate nella stessa posizione delle avversarie (Instagram)L’iniziativa dell’Alzheimer’s Society Entrambe le nazionali, infatti, hanno partecipato ad un progetto dell’Alzheimer’s Society per sensibilizzare le persone riguardo alla malattia e i suoi effetti. Secondo l’azienda, una persona su 3 nata nel Regno Unito svilupperà la demenza. Così un terzo delle calciatrici ha indossato una maglia senza nome, per mettere in evidenza i sintomi più comuni ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 13 aprile 2023) È stata un’amichevole dimolto importante quella tradi martedì 11 aprile. Non soltanto per il risultato finale, con la nazionale capitanata da Samantha Kerr che ha vinto per 2-0, ma per l’iniziativa in tema Alzheimer che le due squadre hanno portato avanti. Anche le Lionesses inglesi si sono schierate nella stessa posizione delle avversarie (Instagram)L’iniziativa del’s Society Entrambe le nazionali, infatti, hanno partecipato ad un progetto del’s Society per sensibilizzare le persone riguardo alla malattia e i suoi effetti. Secondo l’azienda, una persona su 3 nata nel Regno Unito svilupperà la demenza. Così un terzo delle calciatrici ha indossato una maglia senza nome, per mettere in evidenza i sintomi più comuni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jessica97254328 : @barone122665 @Alessan17089 Purtroppo non le vedo bene, abbiamo un centrocampo e un attacco troppo leggero, fisicam… - mauriziospagna : @capitano_ri Se la magistratura rossa ed il vaticano non rompessero i cojoni la soluzione sarebbe subito praticabil… - Morphea0806 : Lo sapevi? Il nudismo è legale in Australia, Inghilterra, Giappone, Spagna, Ungheria, Canada, Olanda, Argentina, B… - Silver182143770 : @Libero_official Questo capita quando non siamo capaci di respingere come fanno atri ( Australia , Inghilterra , us… - I3022I : @ricwe123 dovete rendervi conto che avete rotto i coglioni. A tutti avete rotto i coglioni. State in casa vostra… -