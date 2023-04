Infortuni e pali, sfortuna nerissima per la Roma: vince il Feyenoord, all’Olimpico servirà la rimonta (Di giovedì 13 aprile 2023) sfortuna nera, nerissima per la Roma a Rotterdam, dove i giallorossi sbattono sugli Infortuni degli attaccanti titolari, su due pali di cui uno su rigore, con la crisi di Pellegrini che si acuisce, su un gol della domenica ma al giovedì dei padroni di casa. E così, in modo abbastanza inspiegabile, arriva una pesantissima sconfitta, probabilmente immeritata, per i giallorossi. E non è soltanto sul punteggio di stasera che si ripercuotono i problemi di oggi, perché gli Infortuni di Dybala e Abraham, adduttore e spalla, rischiano di trascinarsi quantomeno fino al ritorno, in cui ci sarà da rimontare l’1-0 con cui il Feyenoord ha replicato quest’oggi la sconfitta, ma definitiva, della finale di Conference dell’anno scorso. C’è tempo per rimediare, c’è ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023)nera,per laa Rotterdam, dove i giallorossi sbattono suglidegli attaccanti titolari, su duedi cui uno su rigore, con la crisi di Pellegrini che si acuisce, su un gol della domenica ma al giovedì dei padroni di casa. E così, in modo abbastanza inspiegabile, arriva una pesantissima sconfitta, probabilmente immeritata, per i giallorossi. E non è soltanto sul punteggio di stasera che si ripercuotono i problemi di oggi, perché glidi Dybala e Abraham, adduttore e spalla, rischiano di trascinarsi quantomeno fino al ritorno, in cui ci sarà dare l’1-0 con cui ilha replicato quest’oggi la sconfitta, ma definitiva, della finale di Conference dell’anno scorso. C’è tempo per rimediare, c’è ...

