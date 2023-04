Industria | a febbraio produzione -0 | 2% su mese | -2 | 3% su anno**

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. -(Adnkronos) - Al'Istat stima che l'indice destagionalizzato dellaindustriale diminuisca dello 0,2% rispetto a gennaio - con il secondo calo congiunturale di fila - mentre su base annua, corretto per gli effetti di calendario, il calo sale al 2,3% con incrementi tendenziali solo per i beni strumentali (+3,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-1,4%), i beni intermedi (-6,2%) e l'energia (-7,4%).Su base mensile l'indice cresce solo per l'energia (+0,2%); diminuiscono invece i beni strumentali (-0,9%), i beni di consumo (-0,7%) e i beni intermedi (-0,3%). Nella media del trimestre dicembre-invece il livello dellaaumenta dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Tra i settori di attività economica ladi prodotti farmaceutici di ...

Italia: produzione industriale di febbraio in evidenza con l’aggiornamento dei dati. Su base mensile il dato ha messo a segno una variazione negativa di 0,2% rispetto alla precedente di -0,5% e a prev ...Lo stima l’Istat spiegando che nella media del trimestre dicembre-febbraio, tuttavia, il livello della produzione aumenta dello 0,3% ...