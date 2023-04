Indagine FIGC, la Juventus apre in perdita in Borsa (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella serata di mercoledì, la Procura della Federcalcio ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini sul filone che riguarda le cosiddette “manovre stipendi”, i rapporti con con alcuni agenti e le partnership sospette con altre società. Nella mattinata odierna la Borsa ha reagito alla notizia e il titolo dei bianconeri ha aperto la seduta L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella serata di mercoledì, la Procura della Federcalcio ha notificato allala chiusura delle indagini sul filone che riguarda le cosiddette “manovre stipendi”, i rapporti con con alcuni agenti e le partnership sospette con altre società. Nella mattinata odierna laha reagito alla notizia e il titolo dei bianconeri ha aperto la seduta L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

