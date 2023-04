Incoronazione di re Carlo III | i sì e i no dei reali di tutto il mondo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 aprile 2023) ReIII ha deciso di abbandonare le vecchie usanze, invitando tutti ieuropei (e non solo) alla propria. Tradizionalmente, infatti, i re e le regine stranieri non prendono parte alla cerimonia didi un monarca inglese, per non distrarre l’attenzione dal suo momento. Così alle cerimonie del passato le case regnanti hanno sempre inviato alcuni principi in rappresentanza. Per ree la regina Camilla, però, non sarà così e la conferma ufficiale da parte di alcuni sovrani ne è la prova. Qualche mese fa il principe Alberto di Monaco aveva anticipato la questione, affermando che avrebbe partecipato con piacere all’deiinglesi. Negli ultimi giorni, però, diverse Corti hanno pubblicato dei comunicati ufficiali che ...