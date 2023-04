Incoronazione di Re Carlo: Harry e Meghan ci saranno? Le ultime notizie da Buckingham Palace (Di giovedì 13 aprile 2023) Cosa succede a Buckingham Palace? Come sappiamo, il prossimo 6 maggio, Carlo Windsor diventerà ufficialmente Re Carlo III e riceverà la corona reale. L’occasione è ovviamente importantissima e per questo motivo la cerimonia si svolgerà nell’iconica Abbazia di Westminster, dove sono stati celebrati anche i funerali dell’ormai defunta Regina Elisabetta II. Leggi anche: Kate Middleton... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 aprile 2023) Cosa succede a? Come sappiamo, il prossimo 6 maggio,Windsor diventerà ufficialmente ReIII e riceverà la corona reale. L’occasione è ovviamente importantissima e per questo motivo la cerimonia si svolgerà nell’iconica Abbazia di Westminster, dove sono stati celebrati anche i funerali dell’ormai defunta Regina Elisabetta II. Leggi anche: Kate Middleton...

