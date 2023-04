Inclusione sociale: alunni del Liceo artistico dietro la cinepresa con “Il magico mondo di Sara” (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPromuovere la cultura del cinema dai banchi di scuola, favorire occasioni di incontro e di approfondimento attraverso la visione di prodotti audiovisivi, sollecitare la riflessione su temi di attualità, tutto questo è il progetto “Il magico mondo di Sara” realizzato dall’Istituto De Luca di Avellino nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto, rivolto alle classi del Liceo artistico, con la collaborazione della responsabile scientifica Gambale Assunta e degli esperti Carlo Fumo, Pasquale di Maria e Alfonso Maria Salsano prevede la realizzazione di un cortometraggio che riesca a divulgare le tematiche di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPromuovere la cultura del cinema dai banchi di scuola, favorire occasioni di incontro e di approfondimento attraverso la visione di prodotti audiovisivi, sollecitare la riflessione su temi di attualità, tutto questo è il progetto “Ildi” realizzato dall’Istituto De Luca di Avellino nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto, rivolto alle classi del, con la collaborazione della responsabile scientifica Gambale Assunta e degli esperti Carlo Fumo, Pasquale di Maria e Alfonso Maria Salsano prevede la realizzazione di un cortometraggio che riesca a divulgare le tematiche di ...

