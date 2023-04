Incidente sfiorato sul Mar Nero: la Russia ha quasi abbattuto un aereo spia britannico (Di giovedì 13 aprile 2023) Un gravissimo Incidente è stato sfiorato a settembre sulle acque del Mar Nero, quando un caccia Su-27 russo ha puntato e quasi abbattuto un aereo spia britannico operante nella regione. Lo rivelano i documenti del Pentagono recentemente desecretati. L’Incidente, al cui confronto l’abbattimento di un drone Usa a marzo sarebbe apparso come qualcosa di ridotto, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 13 aprile 2023) Un gravissimoè statoa settembre sulle acque del Mar, quando un caccia Su-27 russo ha puntato eunoperante nella regione. Lo rivelano i documenti del Pentagono recentemente desecretati. L’, al cui confronto l’abbattimento di un drone Usa a marzo sarebbe apparso come qualcosa di ridotto, InsideOver.

