Inchiesta Juve, altra penalizzazione per gli stipendi? Lo scenario (Di giovedì 13 aprile 2023) Inchiesta Juve, altra penalizzazione ai bianconeri per il filone stipendi? Lo scenario dopo la chiusura delle indagini Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, per la Juve ci sarebbe un nuovo incubo penalizzazione dopo la chiusura delle indagini sul fronte stipendi da parte della Procura Federale. Tutto dipenderà dalla sentenza del prossimo 19 aprile sul filone delle plusvalenze. Solo in caso di conferma del -15 la nuova sanzione potrebbe essere integrativa e non aggiuntiva. La società bianconera aspetta con ansia quello che potrà succedere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

