Inchiesta Covid | primo sì Anche dal Terzo polo

(Di giovedì 13 aprile 2023) È partito ieri dalla Camera l’iter della Commissione d’sulla gestione della pandemia. La commissione Affari sociali ha licenziato con un voto a maggioranza il testo base che delimita i first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : PD NON VOTA TESTO LEGGE COMMISSIONE D'INCHIESTA COVID. Dove ho già visto questo atteggiamento? Ah sì, nella relazi… - borghi_claudio : E così in un colpo solo si scopre che tutto (ma tutto!) quello con cui ci hanno appestato con tonnellate di articol… - GianlucaVasto : Buffoni. Commissione di Inchiesta sul Covid escludendo le Regioni che hanno in mano la sanità. Altra pagliacciata.… - Paolo50128932 : RT @lenisa_agostino: Ditemi che è uno scherzo...?? - criva222 : RT @___Anna22: UFFICIALE. Approvata la COMMISSIONE di INCHIESTA sul Covid con voto FAVOREVOLE dei partiti di Centrodestra. Usciti dall’aula… -

... dopo le urla e le accuse scomposte che abbiamo ascoltato in piena pandemia, e far partire una commissione d'sulche faccia approfondimenti seri e responsabili, allora il Movimento ......rappresentanti con cui sono stati definiti gli slittamenti dei pagamenti degli stipendi durante l'emergenza per il- 19. OPERAZIONI SOSPETTE - Un altro filone d'indagine oggetto dell'...A tal proposito è arrivato un nuovo passo che spiana la strada alla commissione d'sul- 19 nel nostro Paese: la commissione Affari sociali della Camera ha dato il via libera al testo ...

Commissione d’inchiesta Covid, dal testo base spariscono i riferimenti al ruolo delle Regioni: M5s e… Il Fatto Quotidiano

L'infettivologo Matteo Bassetti, intervenendo sulle polemiche dopo che la Commissione Affari sociali della Camera ha adottato il testo base per l'istituzione della Commissione bicamerale di inchiesta ...In commissione alla Camera primo via libera alla bicamerale sulla gestione della pandemia, che avrà i poteri di una procura. C'è il ...