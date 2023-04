Inaugurato a Roma primo centro tech per formazione medici estetici

(Di giovedì 13 aprile 2023) Realizzato da Allergan Aesthetics, è l’unico in Europa e Canada con corsi gratuiti Dermatologi,, chirurghi plastici e maxillo-facciali: saranno loro a formare gratuitamente i futuri specialisti della bellezza nella sede del nuovo Allergan Aesthetics Center of Excellence, iled unico spazio interamente dedicato allateorica e pratica dei. Fortemente voluto e realizzato in poco più di un anno da Allergan Aesthetics, la divisione dina estetica di AbbVie, ilè stato presentato oggi alla stampa nella sede innovativa e tecnologica di Viale dell’Arte, nel quartiere Eur di. “Siamo l’azienda che ha creato il mercato dellana estetica e che ne ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... digitalsat_it : Inaugurato un nuovo negozio @SkyItalia nel rinnovato #MoloB all'Aeroporto di #RomaFiumicino… - infoitinterno : Inaugurato un nuovo negozio Sky nel rinnovato Molo B all'Aeroporto di Roma Fiumicino - romasociale : Un nuovo modernissimo avancorpo e il rinnovato ex molo B, totalmente ristrutturato, che da oggi si chiamerà area d'… - digitalsat_it : Inaugurato un nuovo negozio Sky nel rinnovato Molo B all'Aeroporto di Roma Fiumicino - digitalsat_it : Inaugurato un nuovo negozio Sky nel rinnovato Molo B all'Aeroporto di Roma Fiumicino -

Il brand del maestro pasticcere riminese Roberto Rinaldini 'vola' all'aeroporto Fiumicino di. Il locale,oggi 13 aprile, si trova nel Nuovo Molo Imbarchi. Si tratta di un'operazione in collaborazione con Areas - My Chef che rafforza così la partnership già attiva con i punti ......- Fiumicino, Monte Carlo e Mykonos. I suoi iconici cappelli mostrati in Versilia in via Carducci provengono dalla Casa di Alessandria, luogo che ha appenail Museo, esposizione che ...... la divisione di medicina estetica di AbbVie, il centro è stato presentato oggi alla stampa nella sede innovativa e tecnologica di Viale dell'Arte, nel quartiere Eur di. "Siamo l'azienda che ha ...

Il Bulgari Hotel Roma aprirà il 9 giugno FashionNetwork.com IT

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici e maxillo-facciali: saranno loro a formare gratuitamente i futuri specialisti della bellezza nella sede del nuovo ...Lidl Italia, catena di supermercati leader nella Gdo con 730 punti di vendita nel Paese, inaugura oggi, 13 aprile, un nuovo store a Roma in via Giuseppe Scalarini 6, all’angolo con via Sacco e ...