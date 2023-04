Inail | proclamato sciopero nazionale Sindacati “servono risposte”

(Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – I lavoratori dihannotre ore diper il prossimo 21 aprile. L'iniziativa sindacale è stata presentata oggi a Roma dai rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Confsal, Usb Pi, Dirstat, Anmi, Flp. I lavoratori invocano da temporiguardo alla grave crisi degli organici, al default delle procedure, che ne mettono a rischio l'efficacia dell'azione sociale e delle prestazioni per l'utenza. La crisi degli organici, le difficoltà inedite nel reclutamento di personale dovute alla contingente crisi del lavoro pubblico, una dissennata gestione decennale delle assunzioni, con il tracollo delle procedure informatiche, sulle quali è stato concentrato un investimento di centinaia di milioni di euro con esiti disastrosi in termini di resa in efficacia ...

Sarà un mese di scioperi e manifestazioni, quello di aprile. Non solo dal punto di vista dei trasporti. Vediamo insieme di cosa si tratta.