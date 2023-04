In Russia la mobilitazione diventa “digitale” e non consente fughe (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Sono molti gli aggettivi dati finora alla mobilitazione in Russia. Quella annunciata da Vladimir Putin nel settembre del 2022 era stata definita Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Sono molti gli aggettivi dati finora allain. Quella annunciata da Vladimir Putin nel settembre del 2022 era stata definita

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Nessuna mobilitazione per Kara-Murza, Gershkovich e gli altri detenuti politici che lottano pacificamente contro la… - EmyRoyaleagle : RT @SicilianoSum: In #Germania sono preoccupati che #Putin non stia facendo nessuna nuova mobilitazione perché ciò significa che ha il cont… - Carlo10309 : RT @SicilianoSum: In #Germania sono preoccupati che #Putin non stia facendo nessuna nuova mobilitazione perché ciò significa che ha il cont… - arual812 : RT @lucianocapone: Nessuna mobilitazione per Kara-Murza, Gershkovich e gli altri detenuti politici che lottano pacificamente contro la guer… - CCKKI : RT @SicilianoSum: In #Germania sono preoccupati che #Putin non stia facendo nessuna nuova mobilitazione perché ciò significa che ha il cont… -