In Iran non si fermano le condanne a morte, l’Onu: “Pena di morte usata come arma contro i cittadini” (Di giovedì 13 aprile 2023) Le esecuzioni capitali in Iran non si arrestano e, anzi, sono in continuo aumento nell’ultimo anno. A dichiararlo l’Ong norvegese Iran Human Rights (Ihr) e l’associazione Together Against the Death Penalty (Ecpm), che indicano le 582 esecuzioni avvenute nel 2022 come la cifra più alta registrata nella Repubblica islamica dal 2015. Iran, non si fermano le condanne a morte: gli ultimi dati sulla situazione nel Paese Dal settembre 2022, l’Iran è scosso da proteste di massa, duramente represse dalle autorità, scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, uccisa per aver violato la legge sull’obbligo dell’hijab. Coerente con una politica di occultamento di lunga data sulle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Le esecuzioni capitali innon si arrestano e, anzi, sono in continuo aumento nell’ultimo anno. A dichiararlo l’Ong norvegeseHuman Rights (Ihr) e l’associazione Together Against the Deathlty (Ecpm), che indicano le 582 esecuzioni avvenute nel 2022la cifra più alta registrata nella Repubblica islamica dal 2015., non sile: gli ultimi dati sulla situazione nel Paese Dal settembre 2022, l’è scosso da proteste di massa, duramente represse dalle autorità, scatenate dalladella 22enne Mahsa Amini, uccisa per aver violato la legge sull’obbligo dell’hijab. Coerente con una politica di occultamento di lunga data sulle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Il regime in #Iran inasprisce la legge sul codice di abbigliamento? Acceca, avvelena, tortura e stupra per terroriz… - fattoquotidiano : In Iran il regime ha deciso di provare con un’altra forma di punizione, non più solo fisica: niente più scuola né u… - MarcoFattorini : Per la prima volta nella sua storia Aeroflot, la compagnia di bandiera russa, ha inviato un Airbus in Iran per fare… - MutiLeonilde : RT @repubblica: Asghar Farhadi: 'In Iran la rivolta continua. Non torneremo al buio' [di Arianna Finos] - AriannaFinos : Asghar Farhadi: 'In Iran la rivolta continua. Non torneremo al buio' - la Repubblica -