In Cina Il livello del mare si alza pericolosamente

Preoccupa il costante innalzamento del livello del mare in Cina, con un nuovo record registrato nel 2022. Dalla prima rilevazione, nel 1980, la sua altezza è infatti aumentata in media di 3,5 millimetri ogni anno. Stando a quanto riportato dal Ministero delle Risorse Naturali cinese, nel 2022 il livello del mare ha superato di diversi millimetri la media 1993-2011, crescendo addirittura più rapidamente dei tassi globali. Potrebbero essere molte le conseguenze negative: dall'erosione degli ecosistemi costieri al rischio di catastrofiche inondazioni.

