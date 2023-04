In Cina Il livello del mare si alza pericolosamente (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Preoccupa il costante innalzamento del livello del mare in Cina, con un nuovo record registrato nel 2022. Dalla prima rilevazione, nel 1980, la sua altezza è infatti aumentata in media di 3,5 millimetri ogni anno. Stando a quanto riportato dal Ministero delle Risorse Naturali cinese, nel 2022 il livello del mare ha superato di diversi millimetri la media 1993-2011, crescendo addirittura più rapidamente dei tassi globali. Potrebbero essere molte le conseguenze negative: dall'erosione degli ecosistemi costieri al rischio di catastrofiche inondazioni. Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Preoccupa il costante innmento deldelin, con un nuovo record registrato nel 2022. Dalla prima rilevazione, nel 1980, la sua altezza è infatti aumentata in media di 3,5 millimetri ogni anno. Stando a quanto riportato dal Ministero delle Risorse Naturali cinese, nel 2022 ildelha superato di diversi millimetri la media 1993-2011, crescendo addirittura più rapidamente dei tassi globali. Potrebbero essere molte le conseguenze negative: dall'erosione degli ecosistemi costieri al rischio di catastrofiche inondazioni.

