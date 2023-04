Imprese, Ice sostiene Made in Italy in Cina a expo Haikou (Di giovedì 13 aprile 2023) L'Italia partecipa alla più importante fiera cinese sui prodotti di consumo, la III edizione della China International Consumer Products expo (Cicpe) di Haikou, con un padiglione istituzionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) L'Italia partecipa alla più importante fiera cinese sui prodotti di consumo, la III edizione della China International Consumer Products(Cicpe) di, con un padiglione istituzionale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Imprese, Ice sostiene Made in Italy in Cina a expo Haikou - fisco24_info : Imprese, Ice sostiene Made in Italy in Cina a expo Haikou: (Adnkronos) - Il Padiglione istituzionale, inaugurato al… - afranclagaro : RT @ITAformazione: Aperte le adesioni per la prossima Digital Export Academy® in collaborazione con @cnanazionale dedicata alle imprese art… - ItalyinAO : RT @ITAformazione: A maggio 2023 in programma 'Imprese artigiane nel mondo', di @ITAtradeagency con @confartigianato, percorso di 5 semina… - ITAformazione : Aperte le adesioni per la prossima Digital Export Academy® in collaborazione con @cnanazionale dedicata alle impres… -