Imprese | Ice sostiene Made in Italy in Cina a expo Haikou

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - L'Italia partecipa alla più importante fiera cinese sui prodotti di consumo, la III edizione della China International Consumer Products expo (Cicpe) di Haikou, con un padiglione istituzionale organizzato dall'Agenzia ICE in collaborazione con la Fondazione Altagamma, cui si aggiungono il padiglione coordinato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, oltre agli stand individuali di altre 50 aziende italiane. Come ricorda l'Agenzia in una nota, l'Isola di Hainan, nel sud della Cina, rappresenta il centro turistico con il più elevato potenziale di sviluppo del paese ed ospita alcuni dei più grandi centr commerciali duty free al mondo. A questa manifestazione, che segna il ritorno ai grandi eventi fieristici nazionali dopo tre anni di pandemia, sono presenti oltre cento marchi italiani, a ...

