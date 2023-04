Imprese, crescono le imprenditrici che puntano sull’innovazione (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – crescono le imprenditrici che puntano sull’innovazione tanto che nel 2022, a fronte di un calo significativo nelle nuove Imprese, l’imprenditoria innovativa femminile ha invece accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e lo testimonia il numero di “storie di successo” che ogni anno il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa seleziona per contribuire al superamento del gender gap. “Si tratta di un’evoluzione che con il Premio osserviamo già da diversi anni” spiega Valentina Parenti, presidente GammaDonna, annunciando il nuovo round del premio e ricordando che candidature dovranno essere presentate entro il 18 maggio prossimo. La crescita ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) –lechetanto che nel 2022, a fronte di un calo significativo nelle nuove, l’imprenditoria innovativa femminile ha invece accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e lo testimonia il numero di “storie di successo” che ogni anno il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa seleziona per contribuire al superamento del gender gap. “Si tratta di un’evoluzione che con il Premio osserviamo già da diversi anni” spiega Valentina Parenti, presidente GammaDonna, annunciando il nuovo round del premio e ricordando che candidature dovranno essere presentate entro il 18 maggio prossimo. La crescita ...

