Impresa Musetti a Montecarlo batte Djokovic e trova Sinner (Di giovedì 13 aprile 2023) Lorenzo Musetti dopo quasi tre ore di partita, più una sospensione per pioggia, batte 46 75 64 Novak Djokovic e raggiunge i quarti al Masters 1000 di Monte - Carlo. Commosso Tartarini. Musetti diventa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Lorenzodopo quasi tre ore di partita, più una sospensione per pioggia,46 75 64 Novake raggiunge i quarti al Masters 1000 di Monte - Carlo. Commosso Tartarini.diventa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - sportface2016 : +++APOTEOSI LORENZO #MUSETTI, CHE IMPRESA: BATTE NOVAK #DJOKOVIC IN RIMONTA AL TERZO SET, DOMANI A #MONTECARLO DERB… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - NotizieSerieA : Impresa di #Musetti che all' #ATPMonteCarlo dove supera #Djokovic e incontrerà #Sinner nel derby italiano dei quart… - AdrianoPortogal : Impresa Musetti, batte Djokovic e va ai quarti a Montecarlo - Tennis - ANSA GRAZIE VACCINO !!!! -

Montecarlo, Musetti supera Djokovic: sarà derby contro Sinner Compie l'impresa Lorenzo Musetti, che elimina agli ottavi di finale a Montecarlo Novak Djokovic. Il tennista carrarino si impone in tre set, l'ultimo dei quali conquistato dopo la pausa scaturita dalla pioggia ... Musetti diventa il quarto azzurro a battere il serbo, il nono a vincere contro un n°1 del mondo. Sonego aveva battuto tre anni fa a Vienna il numero uno del mondo.

Atp Montecarlo 2023, impresa Musetti: battuto Djokovic
MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – L'impresa di Lorenzo Musetti, la rimonta di Jannik Sinner, la 'maledizione' di Matteo Berrettini. E' ancora nel segno dell'Italtennis il giovedì del "Rolex Monte-Carlo"

Sinner-Musetti orario e tv, ATP Montecarlo 2023: quando si gioca, programma esatto, streaming
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno nei quarti di finale del Masters ... il toscano ha firmato un'impresa mirabolante battendo il numero 1 al mondo (il serbo Novak Djokovic).