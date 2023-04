Imprenditoria femminile e innovazione, torna il Premio GammaDonna (Di giovedì 13 aprile 2023) Crescono le imprenditrici che puntano sull’innovazione: nel 2022, a fronte di un calo significativo nelle nuove imprese, l’Imprenditoria innovativa femminile ha invece accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio per l’Imprenditorialità femminile di Unioncamere; lo testimonia il numero di storie di successo che ogni anno il Premio GammaDonna per l’Imprenditoria femminile innovativa seleziona per contribuire al superamento del gender gap. «Si tratta di un’evoluzione che con il Premio osserviamo già da diversi anni – spiega Valentina Parenti, Presidente GammaDonna – che evidenzia come sempre più donne scelgano di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Crescono le imprenditrici che puntano sull’: nel 2022, a fronte di un calo significativo nelle nuove imprese, l’innovativaha invece accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio per l’litàdi Unioncamere; lo testimonia il numero di storie di successo che ogni anno ilper l’innovativa seleziona per contribuire al superamento del gender gap. «Si tratta di un’evoluzione che con ilosserviamo già da diversi anni – spiega Valentina Parenti, Presidente– che evidenzia come sempre più donne scelgano di ...

