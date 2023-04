Impensabile guizzo del Cav | il sondaggio | Forza Italia vola | ecco dove arriva

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Primo calo per Elly Schlein. Ilrealizzato da Tecnè per l'Agenzia Dire conferma gli equilibri che vedono il centrodestra sempre in pole position. Ad aprire la rilevazione è ancora una volta Fratelli d'. Il partito di Giorgia Meloni resta stabile al 29,7 per cento. Prima battuta d'arresto per il Partito democratico. I dem nel giro di una settimana perdono lo 0,2 per cento e scendono al 19,8, proprio sotto la soglia del 20 per cento. Cattive notizie anche per il Movimento 5 Stelle che - con una lieve flessione negativa dello 0,1 - cala al 15,4 per cento. Continua il trend di crescita la Lega. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini registra un +0,1 e conquista l'8,7. Eppure la novità riguarda tutta. Gli azzurri mettono il turbo e in soli sette giorni portano a caso uno 0,7 per cento ...