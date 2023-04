Impazzisce il mercato delle auto usate nel 2023 | aumenti fuori controllo

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Ildell’usato in Italia è impazzito, i listini prezzi riservati al pubblico infatti stanno aumentando a dismisura. Prima la crisi dei microchip, poi quella dei semiconduttori, insieme ai problemi logistici legati alla penuria di bisarche etrasportatori e all’aumento dei prezzi in generale. Tutto questo è dovuto anche agli interminabili tempi di attesa per la consegnanuove, oltre che per il costo. Il prezzo medio attuale di un’nuova oggi infatti è pari a 26 mila euro. Lo afferma la Federcarrozzieri, l’associazionecarrozzerie italiane. “Chi ha l’urgenza di acquistare un’, o di cambiare quella che già possiede, deve quindi rivolgersi aldell’usato dove i prezzi, proprio per la maggiore ...