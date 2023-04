Iling può diventare un top player? La risposta definitiva (Di giovedì 13 aprile 2023) In questa stagione ha dimostrato di avere ottime qualità ma ora ci si chiede se Iling possa diventare veramente un top player. Contro il Benfica, in una delle due serate peggiori della stagione bianconera, è stato mandato in campo in una situazione (per la Juventus) ormai compromessa. Iling (LaPresse)La risposta data da Iling è stata più che positiva: l’esterno ha creato pericoli, saltato costantemente l’uomo e permesso ai suoi di evitare un passivo ancora più pesante. Giocatore che, in un palcoscenico come la Champions League, ha dimostrato di avere le caratteristiche per imporsi a grandi livelli e diventare tra i migliori nel suo ruolo. Ecco proprio su questo fatto ci si interroga; Iling ha le caratteristiche per essere un top player ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 13 aprile 2023) In questa stagione ha dimostrato di avere ottime qualità ma ora ci si chiede sepossaveramente un top. Contro il Benfica, in una delle due serate peggiori della stagione bianconera, è stato mandato in campo in una situazione (per la Juventus) ormai compromessa.(LaPresse)Ladata daè stata più che positiva: l’esterno ha creato pericoli, saltato costantemente l’uomo e permesso ai suoi di evitare un passivo ancora più pesante. Giocatore che, in un palcoscenico come la Champions League, ha dimostrato di avere le caratteristiche per imporsi a grandi livelli etra i migliori nel suo ruolo. Ecco proprio su questo fatto ci si interroga;ha le caratteristiche per essere un top...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dario59452333 : @pazzamentejuve Io Iling che ha gamba e può spaccare a gara in corso non lo avrei mandato - nota10940 : @juvegreek L'unica in B può essere la Next Gen se per i playoff avrà Soulé, Iling, Barrenechea e Kaio Jorge - 00Ramon_ : @Campanelli11 Il 532 è il modulo che 'uccide' gli attaccanti esterni. Il paradosso è che la Juve, tra Next e prima… - fradefo : @pazzamentejuve @CorJuve Beh, non la vediamo simile Da chi va in prima squadra mi aspetto che: Barrenechea sia un m… - antonio_falliti : @Campanelli11 Ma su quale base si può dire che sia così forte Iling avendo giocato solamente scampoli di partite?… -