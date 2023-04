Ilary Blasi | ospite da Verissimo domenica e al settimanale Chi dichiara | “Ho voglia di rimettermi in pista”

(Di giovedì 13 aprile 2023) La storia d’amore trae Francesco Totti ormai è giunta definitivamente al capolinea scatenando una catena di gossip senza precedenti. Il divorzio della coppia più amata dello spettacolo è finito nella bocca di tutti agitando parecchio le acque. Dopo l’annuncio avvenuto mesi fa, ora la conduttrice è pronta per tornare in tv alla L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeMarro : #IlaryBlasi ci resta secca. Lei: “Voglio Noemi Bocchi!” - EremitaStefano : @GChielli @Maria_AnnaPatti @CasaLettori @PATRIZIA_ROSS E ' AL GF MICA LA FIGLIA LEI NN HA FIGLI ED E LEI DI 64 ANNI… - marcocobianchi : Il divorzio tra Renzi e Calenda sta cercando di superare il livello di fragacazzismo del divorzio tra Totti e Ilary Blasi. - staticisorrisi : @piccolopaco Ma l’intervista di ilary blasi che smentiva la crisi con Totti e la tresca con Noemi salvo separarsi q… - infoitcultura : 'C'è un prima e una dopo': le parole di Ilary Blasi nella prima intervista dopo la rottura con Francesco Totti -

Volano stracci tra Dagospia e la coppia Paolo Bonolis - Sonia Bruganelli . Il sito di Roberto D'Agostino , che già aveva anticipato la separazione trae Francesco Totti , ha lanciato una rumorosa indiscrezione: la fine della loro storia d'amore. Una notizia circolata in fretta in rete e arrivata alle orecchie dei diretti interessati che ...Per il terzo anno consecutivo, al timone ci sarà. E proprio l'ex - moglie di Francesco Totti è stata citata da Papi nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi , ricordando ...rivela di essere molto felice di rimettersi in gioco, affermando come 'L'isola dei famosi' possa cambiare una persona: 'I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista' . Parlando ...

Ilary Blasi, a un anno dalla separazione con Francesco Totti, è pronta a rimettersi in gioco. Infatti, è stata riconfermata al timone de ...Intervistata dal settimanale "Chi Magazine", diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice Ilary Blasi parla de "L'isola dei famosi", la cui messa in onda inizierà nella giornata del 17 aprile su Canal ...