Il week-end al cinema: da "L'esorcista del Papa" a "Scordato" (Di giovedì 13 aprile 2023) Russell Crowe e Franco Nero tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film "L'esorcista del Papa", che approda nelle sale giovedì 13 aprile. Altre novità sul grande scherno sono costituite da "Scordato", con Rocco Papaleo, "I pionieri", "I passeggeri della notte" e "As Bestas". Da annotare, inoltre, l'evento "Metallica: 72 seasons global premiere", che verrà proposto giovedì 13 aprile. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI' 13 APRILE CAPITOL MULTISALA a Bergamo "Mia" (ore 21); "Metallica: 72 seasons global premiere" (ore 21); "Scordato" (ore 21:15). cinema CONCA VERDE a Bergamo "Air – La storia del grande salto" (ore 21); "As Bestas" – versione in lingua originale ...

