Il video dell'albergo con gli ultimi momenti di Julia Ituma. La polizia sequestra il telefono della campionessa

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si sarebbe gettata dalla finestra al sesto piano dell’hotel in cui alloggiava, la pallavolista trovata morta a Istanbul questa mattina intorno alle 5.30. A riportarlo è il sito turco Hurryet che ha diffuso anche un filmato delle telecamere di sicurezza dell’hotel che riprende la 18enne italiana che lascia la sua stanza per parlare al. Poi chiude la conversazione, cammina lentamente per il corridoio e si siede a terra e resta a lungo con la schiena appoggiata alla paretesua stanza e la testa sulle ginocchia. Sempre tenendo in mano il cellulare in mano, la pallavolista entra in camera mentre le luci dietro di lei in corridoio si spengono. Con Iturma in camera c’era la compagna di squadraVarela, che secondo i media turchi non si è accorta di niente perché dormiva ed è ...