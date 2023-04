Il tribunale dell'Aja condanna la 5 a pagare 5 miliardi per risarcire le confische illegali in Crimea (Di giovedì 13 aprile 2023) Chissà se la Russia pagherà o se sarà costretta a pagare tramite la confisca dei beni: Il tribunale dell'Aja ha ordinato alla Russia di pagare 5 miliardi di dollari (4,53 miliardi di euro) a titolo di ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) Chissà se la Russia pagherà o se sarà costretta atramite la confisca dei beni: Il'Aja ha ordinato alla Russia didi dollari (4,53di euro) a titolo di ...

