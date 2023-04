Il Terzo Polo salta in aria: Calenda e Renzi non faranno il partito unico (Di giovedì 13 aprile 2023) Niente da fare. Come da tempo era nell’aria, Carlo Calenda a Matteo Renzi non faranno il promesso (ai loro elettori) partito unico che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Azione e Italia Viva. La riunione del 12 aprile, che avrebbe dovuto sanare le divergenze, si è conclusa dopo circa tre ore con un “nulla di fatto“, secondo le parole di Carlo Calenda. Il comitato politico della federazione Azione-Italia Viva ha discusso il nuovo documento sul percorso verso il partito unico del Terzo Polo, ma molte posizioni sono rimaste lontane. Carlo Calenda e Matteo Renzi. Foto Ansa/Giuseppe LamiCalenda e Renzi, l’unione impossibile Per il 13 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 aprile 2023) Niente da fare. Come da tempo era nell’, Carloa Matteononil promesso (ai loro elettori)che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Azione e Italia Viva. La riunione del 12 aprile, che avrebbe dovuto sanare le divergenze, si è conclusa dopo circa tre ore con un “nulla di fatto“, secondo le parole di Carlo. Il comitato politico della federazione Azione-Italia Viva ha discusso il nuovo documento sul percorso verso ildel, ma molte posizioni sono rimaste lontane. Carloe Matteo. Foto Ansa/Giuseppe Lami, l’unione impossibile Per il 13 ...

