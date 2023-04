Il Terzo Polo non è mai stato così vicino alla farsa e all’autodistruzione (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 22 del 12 aprile 2023 Carlo Calenda ha seppellito il Terzo Polo. E lo ha fatto sorprendendo quelli di Italia Viva, che definire furenti è dire poco. Il cronista è impazzito dietro a tutte le giravolte della giornata, una giornata che a detta di tutti volgeva in positivo. così avevano capito anche i renziani presenti alla riunione del comitato politico, freddati da “Carlo”, tanto che nella loro nota finale hanno scritto che c’era l’accordo «su tutti i punti», e la riunione veniva aggiornata (a oggi: ma si farà, a questo punto?), attendendosi dichiarazioni distensive del leader di Azione. Che invece è uscito annunciando un «nulla di fatto» e rimarcando il dissenso sul fatto che Italia Viva continuerà a sussistere anche nel 2024: «Se questo nodo non verrà sciolto il partito unico non nasce». Ha ragione lui? O i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 22 del 12 aprile 2023 Carlo Calenda ha seppellito il. E lo ha fatto sorprendendo quelli di Italia Viva, che definire furenti è dire poco. Il cronista è impazzito dietro a tutte le giravolte della giornata, una giornata che a detta di tutti volgeva in positivo.avevano capito anche i renziani presentiriunione del comitato politico, freddati da “Carlo”, tanto che nella loro nota finale hanno scritto che c’era l’accordo «su tutti i punti», e la riunione veniva aggiornata (a oggi: ma si farà, a questo punto?), attendendosi dichiarazioni distensive del leader di Azione. Che invece è uscito annunciando un «nulla di fatto» e rimarcando il dissenso sul fatto che Italia Viva continuerà a sussistere anche nel 2024: «Se questo nodo non verrà sciolto il partito unico non nasce». Ha ragione lui? O i ...

