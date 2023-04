Il Terzo Polo è morto (Di giovedì 13 aprile 2023) Se qualcuno ci aveva davvero creduto, sbagliava. E i fatti lo dimostrano. Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno due ego troppo ingombranti per poterli rinchiudere all’interno di un unico contenitore. Il partito unico del Terzo Polo è nato già morto, anzi: non è mai nato, soffocato dalle caratteristiche poco concilianti di due leader in crisi di voti. Progetti claudicanti difficilmente partoriscono un miracolo. Italia Viva doveva rivoluzionare la politica italiana, ma ha finito solo col permettere a Renzi di attuare le sue geniali manovre politiche e ad alcuni selezionati fedelissimi di tornare in Parlamento. Azione invece gode più di buona stampa che di buona fama tra gli elettori, infatti nelle ultime tornate la strategia di Carletto si è schiantata in una trafila di fallimenti. Un minestrone fatto con questi ingredienti non poteva che ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 aprile 2023) Se qualcuno ci aveva davvero creduto, sbagliava. E i fatti lo dimostrano. Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno due ego troppo ingombranti per poterli rinchiudere all’interno di un unico contenitore. Il partito unico delè nato già, anzi: non è mai nato, soffocato dalle caratteristiche poco concilianti di due leader in crisi di voti. Progetti claudicanti difficilmente partoriscono un miracolo. Italia Viva doveva rivoluzionare la politica italiana, ma ha finito solo col permettere a Renzi di attuare le sue geniali manovre politiche e ad alcuni selezionati fedelissimi di tornare in Parlamento. Azione invece gode più di buona stampa che di buona fama tra gli elettori, infatti nelle ultime tornate la strategia di Carletto si è schiantata in una trafila di fallimenti. Un minestrone fatto con questi ingredienti non poteva che ...

