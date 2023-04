Il sovranismo è un ripiegamento a difesa di ciò che si ha e si teme di perdere

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’idea di nazione, dopo un lungo oblio, e? dunque tornata centrale nella politica italiana grazie alla riproposizione che ne hanno fatto i partiti d’ispirazione populista e sovranista? Da un lato e? certamente cosi?. In realta?, nell’uso enfatico e rivendicativo che questi ultimi fanno di termini quali «patria», «interesse nazionale», «lealta? nazionale», «appartenenza», «comunita? nazionale» ecc. non mancano, come abbiamo visto, zone d’ombra e contraddizioni; sembrano dunque riproporsi le ambiguita? che la destra politico-culturale italiana ha spesso manifestato nel corso della sua storia. La prima cosa che colpisce nelpopulista, nelle diverse declinazioni che ne sono state offerte dalla politica italiana recente, e? il suo carattere meramente difensivo e reattivo. Rispetto al nazionalismo storico al quale viene spesso (e impropriamente) paragonato, che ...