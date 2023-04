Il sondaggione | centrodestra col turbo E c' è una battuta d' arresto | chi crolla

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Fratelli d'Italia si conferma primo partito al 28,6%, e il Pd accusa unad'che lo riporta sotto il 20% ed esattamente al 19,7%. Questi i dati più significativi della Supermedia AGI/YouTrend, basata questa settimana si basa su un numero di sondaggi lievemente inferiore al solito, a causa delle festività pasquali. Le rilevazioni rilevano anche un effetto del ricovero di Silvio Berlusconi, con Forza Italia che guadagna e aggancia il Terzo Polo al 7,4%. Nel dettaglio il Movimento Cinque Stelle sale di poco e si attesta al 15,8 per cento. Restano stabili i partiti più piccoli: Verdi/Sinistra al 3,0% (-0,2%), +Europa 2,2% e Italexit 2,1%, Unione Popolare 1,6% (+0,1%) e Noi Moderati 1,2%. Ma in questa Supermedia va sottolineato il balzo dello 0,4% della Lega che adesso si porta al 9%. Per quanto riguarda invece le coalizioni, il ...