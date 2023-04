Il Senato ricorda l’orrore del rogo di Primavalle Dal Pd parole di civiltà | “Mai più” E La Russa ringrazia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elsciorcarera : dopo i musicisti dopolavoristi semipensionati di roma, il ns. presidente del senato sarà di questa opinione per que… - ostinAzione : RT @binottofranco: @SecolodItalia1 Milano 12 Aprile 1973 Oggi è il 50esimo anniversario della morte dell'agente Antonio Marino. Come mai il… - binottofranco : @SecolodItalia1 Milano 12 Aprile 1973 Oggi è il 50esimo anniversario della morte dell'agente Antonio Marino. Come m… - DaniloApriglian : RT @cmqpiena: questo scarso preavviso di Renzi sul nuovo incarico mi ricorda un altro signore che ad agosto ha fatto grossomodo lo stesso,… - marketingpmi : RT @cmqpiena: questo scarso preavviso di Renzi sul nuovo incarico mi ricorda un altro signore che ad agosto ha fatto grossomodo lo stesso,… -

Loin una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega ine primo firmatario dell'emendamento. "L'Autorita' di regolazione Energia Reti e Ambiente, aveva segnalato gli esiti di un'......sistemiche All'incontro organizzato dall'Associazione Guido Carli alla Sala Zuccari delha ... dei venti articoli firmati Bancor pubblicati dall' Espresso l'ex vicedirettore di Bankitalia......andato oggi per relazionare in prima persona sul decreto che verrà votato domani mattina in. ... E ripristinare Industria 4.0 e Italia Sicura, due provvedimenti del governo Renzi che,...

Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto ... Senato

Il J’accuse del leader di Azione: «Non vuole sciogliere Italia Viva e non vuole mettere in comune il 2 per mille per la campagna in vista delle europee del 2024». La replica: «Non esiste in natura lo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...